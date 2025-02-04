JDAM является специальным комплектом, который превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемые.

Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83, которые адаптировали под комплект планирования и коррекции JDAM-ER. Об этом сообщает The Aviationist.

На видео, которое опубликовала 39 бригада тактической авиации можно видеть, как украинский Су-27 сбрасывает пару высокоточных планирующих авиабомб на позиции россиян.

Наиболее интересно то, что до этого было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64, соответственно.

Американцы не упоминали о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов. Специалисты предполагают, что его могли создать специально для нужд ВСУ.

JDAM - справка

JDAM (Joint Direct Attack Munition) является специальным комплектом, который превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемые за счет дооборудования аэродинамическими комплектами с наведением по GPS. JDAM начали эксплуатировать в 1999 году.

Позже был создан комплект JDAM-ER. Благодаря использованию специальных крыльев дальность этой версии может превышать 70 км, что позволяет самолету-носителю действовать на относительно безопасном расстоянии.

Известно, что Украина использует 500-фунтовые (227 кг) бомбы JDAM-ER с 2023 года. В прошлом году партию JDAM-ER нашей стране передала Австралия.

Новые бомбы для Воздушных сил ВСУ

Украина активно использует и другие авиабомбы. Например, ранее некоторые самолеты Вооруженных сил адаптировали под новые французские управляемые авиабомбы Armement air-sol modulaire, также известные как HAMMER.

Среди носителей этого боеприпаса - старый советский штурмовик Су-25.

Также в сеть выкладывали видео сброса двух управляемых бомб AASM-250 Hammer с истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

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