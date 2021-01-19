Испытания проводились в рамках разработки морского беспилотника MQ-9B SeaGuardian.

Военно-морские силы США и компания General Atomics в ноябре применили ударный беспилотник MQ-9A Block V Reaper для сброса гидроаккустических буев, предназначенных для обнаружения подводных лодок.

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Как сообщает Defence News, беспилотник отслеживал цель, имитирующую субмарину. В General Atomics утверждают, что это первый опыт применения дрона для развертывания системы противолодочной обороны.

Отмечается, что Reaper разместил группу из 10 буев для отслеживания целей, а затем получил данные и передал их на мониторинговую станцию в режиме реального времени.

Испытания проводились в рамках разработки дрона MQ-9B SeaGuardian. Успех проекта может позволить военным отказаться от пилотируемых противолодочных платформ, таких как самолет P-8A Poseidon, и серьезно удешевить охоту на подводные лодки.

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Автор: Дмитрий Захаров