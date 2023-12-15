Названо время, за которое ракета "Кинжал" долетает до разных городов Украины / фото wikipedia.org

В четверг, 14 декабря, российские оккупационные войска впервые с августа атаковали Украину ракетами "Кинжал". Между объявлением о пусках и сообщениями о взрывах в разных регионах проходили считанные минуты. 

Авторы телеграмм-канала UA War Infographics подсчитали, сколько ракета "Кинжал" летит до разных городов Украины, если пуск происходит из воздушного пространства Липецкой области РФ. Времени на то, чтобы перейти в укрытия, действительно мало. 

Так, до Харькова аэробалистическая ракета Х-47М2 долетит за 1,7 минуты. До Полтавы "Кинжал" будет лететь 2,4 минуты. 

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До Чернигова и Днепра ракета летит 2,7 минуты, а до Запорожья – 2,9 минуты. До Киева она может долететь за 3,2 минуты. 

Чуть более 4 минут ракета "Кинжал" будет лететь до Винницы – 4,1 минуты. До Староконстантинова Хмельницкой области она доберется через 4,4 минуты с момента пуска, до Одессы – через 4,5 минуты. 

До Львова в случае пуска из Липецкой области РФ ракета "Кинжал" будет лететь 5,4 минуты. Больше всего времени, чтобы дойти в укрытия, будут иметь жители Ужгорода – 6,3 минуты. 

фото t.me/uawarinfographics

Атака "Кинжалами" по Украине

Во второй половине дня в четверг, 14 декабря, в Украине несколько раз звучала масштабная воздушная тревога. Ее объявляли из-за активности российских самолетов МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал". 

В информационном пространстве появлялась информация о том, что российские пилоты отчитались о пусках ракет, однако на самом деле пусков не было. Уже впоследствии оккупанты действительно выпускали ракеты по Украине.

Взрывы слышали жители Киевской и Хмельницкой областей. В частности, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на Киевщине силы ПВО сбили одну ракету "Кинжал".

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