Новый ракетный двигатель работает на твердом топливе, что позволяет более быстро и тайно готовить ракеты к запуску.

Северная Корея испытала твердотопливный ракетный двигатель, который играет ключевую роль в более быстром развертывании ее ракет большой дальности. Таким образом КНДР достигла ключевой цели ее лидера Ким Чен Ына в области вооружения.

Ракеты обычно работают на жидком или твердом топливе, пишет The Wall Street Journal. При использовании жидкого топлива процесс запуска ракет большой дальности может занять несколько часов, что упрощает обнаружение любого потенциального удара. Но твердое топливо можно хранить внутри ракеты, что позволяет спрятать оружие в более скрытом месте и запускать его с большей неожиданностью.

Лидер КНДР в четверг лично наблюдал за испытанием "твердотопливного двигателя большой тяги", который в местных СМИ назвали частью новой системы стратегических вооружений.

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WSJ отмечает, что КНДР в этом году запустила десятки твердотопливных баллистических ракет малой дальности. Но ее межконтинентальные баллистические ракеты, которые якобы продемонстрировали способность достигать материковой части США, работают на жидком топливе.

Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, которую можно запускать как с суши, так и с моря, является одной из основных целей Ким Чен Ына в пятилетней стратегии развития вооружений, которую он объявил в январе 2021 года.

Президент Университета северокорейских исследований в Сеуле (Южная Корея) Ян Му Чжин считает, что из-за разработки такой ракеты Угроза ядерной программы режима Кима становится все более реальной.

"Дальнейшие испытания двигателей приведут к испытаниям твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, что окажет еще большее давление на США и Южную Корею в противодействии угрозе со стороны Северной Кореи", — сказал Чжин.

Жидкое топливо обладает высокой коррозионной активностью и летучестью, и его нельзя хранить в ракете в течение длительного времени. Твердотопливные ракеты используют топливо, менее подверженное утечке агрессивных паров, и предназначены для хранения топлива внутри ракеты, что ускоряет их развертывание.

После испытания двигателя Ким Чен Ын сказал, что его страна будет разрабатывать "еще одно новое стратегическое оружие" в кратчайшие сроки, но не уточнил, что это будет за оружие.

По словам экспертов по вооружениям, испытанный двигатель в конечном итоге может быть использован для межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи или баллистических ракет подводных лодок для доставки ядерных боеголовок на материковую часть США. Это является первым шагом к созданию таких ракет, но эксперты отмечают, что Северная Корея все еще сталкивается с препятствиями на пути от наземных испытаний к развертыванию такого оружия.

Ракетная программа КНДР

Как сообщал УНИАН, Северная Корея под руководством Ким Чен Ына активно работает над созданием оружия, способного достичь целей в США, и регулярно угрожает Вашингтону войной. Речь идет и о создании баллистических ракет большой дальности, способных, в том числе, нести ядерный боезаряд.

Недавно КНДР провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты. В Японии заявили, что траектория полета этой баллистической ракеты и другие расчеты показывают, что при определенном весе боеголовки она может иметь радиус действия до 15 тыс. км. То есть, она может долететь до территории США.

В общей сложности за последние несколько месяцев Северная Корея запустила более 50 ракет, преимущественно ближнего радиуса действия, однако в октябре впервые за пять лет в сторону территориальных вод Японии была запущена уже баллистическая ракета.

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