СМИ писали, что Франция планирует поставить Украине от 6 до 12 САУ.

Украинское Министерство обороны весьма оригинально поблагодарило Францию за поставки САУ Caesar.

Оборонное ведомство в своем Twitter опубликовало ролик, в котором говорится о том, что романтические жесты могут иметь разные формы, но французы покорили сердца украинцев поставками современных 155-мм САУ.

Под романтическую французскую песню Je t’aime… moi non plus Jane Birkin & Serge Gainsbourg в МОУ показали кадры загрузки современных 155-мм французских САУ и их работу на фронте.

Видео дня

"Софи Марсо… Изабель Аджани… Брижит Бардо… Эммануэль Макрон! … и "Цезарь!" - говорится в описании к видео.

Поставка Францией САУ Caesar для Украины

Президент Франции Макрон 7 октября заявил, что страна планирует поставить Украине новые самоходные артиллерийские установки Caesar. Он отметил, что Париж работает над вопросом с несколькими странами Европейского Союза.

СМИ писали, что Франция планирует поставить Украине от 6 до 12 САУ, взятых из заказа для Дании.

Что такое САУ Caesar

Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и больше от линии фронта с высокой точностью. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Эти САУ могут использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, которые применяются в странах НАТО.

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