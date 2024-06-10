Российские захватчики потеряли более 110 солдат.

На юге подразделения ВСУ за прошедшие сутки на Приднепровском и Ореховском направлениях уничтожили более трех десятков единиц вооружения россиян, среди которых мощный ракетно-пушечный комплекс и две установки "Град".

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, враг потерял 35 единиц вооружения и военной техники. Из них - мощный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 14 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня "Град", система противовоздушной обороны, 11 единиц автобронетехники, камера видеонаблюдения, три БПЛА и две лодки.

"Уничтожено 5 наблюдательных пунктов противника", - говорится в сообщении.

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Также в течение суток получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 110 человек.

Кроме того, сообщается, что на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов, на левобережье Днепра (оккупированная Херсонщина), в районе населенного пункта Крынки было 4 штурма. По данным Сил обороны, все атаки противника остались напрасными - бойцы ВСУ продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.

Справка УНИАН. Особенность комплекса Панцирь-С1 заключается в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, что создает непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Достижимость по высоте 15 км, по дальности 20 км, даже без внешней поддержки.

До шести машин "Панцирь-С1" могут совместно работать через цифровую сеть связи в различных режимах.

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8 июня на Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты значительно увеличили количество атак на позиции ВСУ, но в результате потеряли много 64 единицы вооружения и техники. В частности, это 18 танков, 16 артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 17 единиц автобронетехники, мотоцикл, две станции радиоэлектронной борьбы. Также пущено на металлолом камеру видеонаблюдения врага, два БПЛА, четыре лодки и одну единицу спецтехники.

За 8 июня получено подтверждение о том, что количество личного состава противника уменьшено на 144 человека.

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