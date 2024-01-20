В частности, установлены тепловые ловушки, которые выделяют тепло в ультрафиолетовом спектре.

Российские оккупанты модернизировали ракеты Х-101, которыми атакуют украинские города, установив на них радиоэлектронные и тепловые ловушки. Об этом рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Они поставили "Изделие Л-504". Это такая кассета с десятком патронов, которые отстреливают радиоэлектронные ловушки. Что такое радиоэлектронная ловушка? После выстрела такой патрон выстреливает "облачка" из кусочков проволоки. Длина должна составлять половину длины волны радара. Если у нас дециметровые радиолокаторы, то где-то 4-5 сантиметров. И пока эти легкие обломки провода не упадут, радиолокатор, если он облучает сзади, не может видеть (ракету), образуется такая завеса", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

В то же время эксперт отметил, что ракету радиолокатор может увидеть и с другого ракурса. Поэтому такие ловушки помогут врагу только на короткое время.

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"Второй вариант, который был виден при налете 29 декабря, – те кассеты "Л-504" теперь начали снаряжать и тепловыми ловушками. Это такой же патрончик, который отстреливает элемент, который начинает гореть в воздухе, выделяя большое количество тепла и к тому же, в ультрафиолетовом спектре. Эти системы – это основа радиоэлектронного противодействия", - констатировал Романенко.

Какими ракетами РФ бьет по Украине

Во время одной из атак Россия впервые ударила по Украине редкой противокорабельной ракетой П-35. Ее стартовый вес составляет 4 тонны, а длина – 10 метров. Ракету приняли на вооружение в 60-х годах прошлого века.

Кроме того, россияне начали применять для ударов по Украине северокорейские ракеты KN-23. Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что, поставляя вооружение Москве, КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд.

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