Обломочно-фугасная боевая часть не совпадает по маркировке ни с одной управляемой ракетой советского или российского производства.

Российские оккупационные войска устанавливают на ударные дроны типа "Шахед" боевую часть от неустановленной ракеты. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"Агентству Defence Express удалось установить, что на российском "Шахеде" модификации "Герань-К" стоит боевая часть непонятной конструкции. Агентству известно, что на этой боевой части стоит ракетный индекс маркировки. Более того, этот индекс совпадает с одним из предприятий, которое изготавливает элементы к комплексу "Панцирь-С1", – рассказал он в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что обломочно-фугасная боевая часть весит 40 кг. Ее маркировка не совпадает ни с одной управляемой ракетой советского или российского производства.

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"Возможно, россияне разработали определенный запас боеголовок под какую-то модернизированную установку, и сейчас их использовали на дронах-камикадзе. Если агентству Defence Express удалось найти фотографии, то это означает, что иногда у БПЛА возникают какие-то непонятные нюансы с работой", – отметил Киричевский.

Эксперт добавил, что это демонстрирует упрощенную систему производства "Шахедов" в России.

Как в России модернизируют "Шахеды"

Недавно в России заявили о выходе новой версии дронов "Герань", как там называют иранские беспилотники типа "Шахед". Российский генерал-майор Владимир Попов рассказал, что на них якобы установили реактивные двигатели, в результате чего скорость полета дронов возросла в несколько раз.

В то же время в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что это – вбросы российской пропаганды. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что пока никаких вариантов применения соответствующего типа БПЛА в Украине не было.

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