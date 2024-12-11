Если Украина создаст собственную ракету, Вашингтон и Лондон больше не смогут защитить Кремль от разрушения.

Для демонстративного удара ракетой "Орешник" российский диктатор не просто так выбрал город Днепр и расположенный в нем завод "Южмаш". Украина активно работает над собственной баллистической ракетой, и скорее всего, ее делают именно там, пишет The Times.

"Один из крупнейших и самых известных промышленных комплексов Советского Союза, который сегодня производит ракетную технику и другое оружие, был поражен в городе Днепр в Украине", - похвастался Путин в эфире телевидения после этого ракетного удара.

Хотя Кремль подавал удар по Днепру как месть за удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории, выбранная цель на самом деле показала, что на самом деле Россия боится не западных ракет в руках ВСУ, а появления у Украины своих собственных ракет. Ракет, на использование которых "коварные англосаксы" уже не наложат свои спасительные для РФ ограничения.

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До сих пор Украина била по Москве лишь беспилотниками собственного производства. Но баллистическая ракета - это уже совсем другой уровень сдерживания, отмечают авторы публикации. А о том, что Украина действительно работает над собственной ракетой, украинская власть говорила уже не раз.

Обнародованные в сети спутниковые снимки не показали существенных разрушений на месте прилета "Орешника". Жители Днепра, города, где когда-то треть горожан работали на "Южмаше", говорят, что завод на самом деле строился с расчетом, чтобы выдержать удар американской ядерной бомбы. Там глубоко под землей - целый город.

"Россиянам туда не достать", - с веселым удовольствием объяснила журналистам 66-летняя Тамара Ивановна, чей отец когда-то работал на заводе.

Профессор Василий Шевцов, который уже шестое десятилетие читает лекции по ракетостроению в Днепровском национальном университете, утверждает, что в советское время годовой бюджет "Южмаша" был больше, чем у самых маленьких советских республик - Грузии, Эстонии и Молдовы.

Именно здесь создали межконтинентальную ракету Р-36, которую американцы вполне официально называют "Сатана" за ее способность уничтожить любой американский город.

Конечно, сегодня Украине не по карману те бюджеты, которые завод имел во времена СССР. Однако народ, создавший "Сатану", никуда не делся.

Считается, что в течение последних 10 лет Украина активно работает над ракетой "Гром-2" с дальностью полета в 500 км. Этого вполне достаточно, чтобы попасть в Кремль.

Западные эксперты выражают сомнение, что в условиях, когда Россия может поразить своими ракетами любую точку Украины, украинцы смогут построить много баллистических ракет. Ведь это сложное производство, которое работает с большими деталями, которые сложно скрыть. А малое количество ракет ничего не стоит.

Однако есть и другое мнение. Имея горстку баллистических ракет, можно совместить их с большим количеством беспилотников. Запуская это все одновременно, можно прорваться через российскую ПВО. Авторы публикации напомнили, что не так давно министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал построить в следующем году 30 тысяч беспилотников дальнего действия, способных добраться до Москвы.

"У всех видов есть что-то, что позволяет им выживать. У зайцев длинные ноги, чтобы бегать. Лисы имеют большие уши, чтобы слышать. Чем мы, украинцы, уникальны? У нас есть интеллект", - говорит профессор Шевцов.

Украинская ракетная программа: последние новости

Как писал УНИАН, Украина работает над собственной баллистической ракетой. По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, речь идет о ракете "Гром-2", которая создается на основе более раннего проекта "Сапсан", подобного российскому "Искандеру".

Директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров считает, что крылатые и баллистические ракеты украинского производства могут появиться в ВСУ уже в следующем году. По его словам, в этом направлении работают не только государственные заводы, но и частный сектор.

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