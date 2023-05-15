Часть из них пойдет на нужды украинской армии.

Польский государственный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует увеличить производство артиллерийских снарядов до более 200 тысяч штук в год.

"Мы серьезно настроены и готовы значительно увеличить производственные мощности. Сегодня наша мощность составляет 30 000 - 40 000 боеприпасов в год. Мы хотим увеличить их до более 200 000 штук в год", – сообщил в интервью PAP руководитель концерна Себастьян Хвалек.

Увеличение производства будут проводить по двум программам: для польской армии и Вооруженных Сил Украины в рамках совместных закупок снарядов стран-членов Евросоюза.

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По словам Хвалека, Польша собирается создать полный цикл производства артиллерийских снарядов. Для этого планируют возобновить работу завода нитроцеллюлозы, основного компонента пороха, в городе Пьонки.

Боеприпасы для ВСУ

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что в Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет.

8 марта 2023 года Евросоюз увеличил на 2 миллиарда евро бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине.

Спикер командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что Украина уже получила от союзников около 600 видов вооружения, что больше, чем в любой одной армии в мире.

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