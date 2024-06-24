Уникальный подводный беспилотник имеет энергосберегающий режим и может "цепляться" за морское дно.

Спутниковые снимки впервые продемонстрировали, насколько огромным является на самом деле роботизированный подводный аппарат Manta Ray, который компания Northrop Grumman создала по заказу Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA). Об этом сообщает The War Zone.

Снимки, которые начали активно распространять в социальных сетях только сейчас, были сделаны в ноябре 2023-го и апреле 2024 года. На них можно видеть Manta Ray, пришвартованный в Порту-Вайними (штат Калифорния).

Эксперты проанализировали снимки и пришли к выводу, что ширина беспилотного аппарата составляет 13,7 м, а длина - 10 м. Это очень много, как для беспилотного подводного аппарата. Например, REMUS 600, который является одним из крупнейших действующих подводных дронов Военно-морских сил США, имеет длину 3,2 м и всего лишь 320 мм в диаметре.

Видео дня

Заметим, что Manta Ray является одной из самых секретных морских разработок США, впрочем, некоторые данные о нем (в частности, более ранние фото) можно найти в открытых источниках.

Предполагается, что дрон сможет совершать длительные беспилотные миссии, используя "энергосберегающие технологии", которые помогут дрону преодолевать значительные расстояния. Он может "цепляться" за морское дно, переходя в режим сна. Из-за необычной внешности западные обозреватели в шутку называют Manta Ray "космическим кораблем из Star Wars".

В целом программа предусматривает создание нового класса беспилотников, которые можно будет использовать в различных операциях благодаря большой дальности и вариативности полезной нагрузки.

Украина создает новые морские дроны

Напомним, недавно Украина продемонстрировала новый морской дрон Stalker 5.0, который можно использоваться для разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах. Аппарат получил систему видеосвязи и управления на основе Starlink.

А еще ранее украинские инженеры установили авиационную ракету Р-73 на безэкипажный катер. За счет этого появилась возможность сбивать российские вертолеты, которые используют против морских дронов.

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