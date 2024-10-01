Россия восстановила свой подводный флот, а Британия имеет вдвое меньше ударных катеров, чем 30 лет назад.

Атомные подводные лодки США уходят из Атлантического океана. В ситуацию должен вмешаться флот Великобритании. Об этом в своем материале для The Telegraph пишет военный аналитик Дэвид Экс.

Он напоминает, что в середине 1990-х годов, вскоре после окончания холодной войны, Королевский флот имел дюжину атомных ударных подводных лодок. При этом, учитывая почти полный крах советского, позже российского, военно-морского флота в те годы, десяток ударных катеров сделали британскую подводную службу второй по мощности в Атлантическом океане после ВМС США:

"Времена изменились. Сегодня Россия восстановила свой подводный флот, а Британия позволила своему подводному флоту исчезнуть. В 2024 году британцы имеют вдвое меньше ударных катеров, чем 30 лет назад: шесть".

По словам Сидхарта Каушала, эксперта Королевского института объединенных служб в Лондоне, в связи с растущей угрозой, которую представляет Северный флот России, и увеличением спроса в Индо-Тихоокеанском регионе, Королевский флот должен преодолеть проблемы с подводными лодками.

"Слишком мало подводных судов и задержки в необходимом техническом обслуживании, что приводит к слишком медленному развертыванию, - не единственные проблемы. В этом контексте готовность подводных лодок Королевского флота, которые являются, среди прочего, единственными атомными подводными лодками неамериканских союзников, которые регулярно выполняют подледные операции, является проблемой как на национальном уровне, так и на уровне Альянса", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркивает, что Королевский флот может вместе с другими европейскими операторами может компенсировать последствия относительного сокращения мощности США и сравняться с условными российскими силами численностью 10-11 современных ударных подводных лодок, которые могут быть введены в эксплуатацию Северного флота в начале 2030-х годов.

"Это все, конечно, предположения. Наилучший результат для Соединенного Королевства и его союзников зависит от постоянных инвестиций в новые подводные лодки и новую вспомогательную инфраструктуру в течение следующего десятилетия. .... Нерасходы миллиардов фунтов стерлингов, необходимых для обслуживания подводных лодок, были бы ужасными. Русские доминировали бы в Атлантике, доминируя под Атлантикой", - резюмирует автор.

Подводный флот США

У американских военно-морских планировщиков есть варианты замены дорогостоящих атомных подводных лодок - ВМС США нашли решение. Новые классы роботизированных подводных аппаратов могут помочь закрыть подводный пробел американцев.

Какую бы форму не принял будущий флот роботизированных подводных лодок ВМС США, очевидно, что у американских военно-морских планировщиков есть варианты.

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