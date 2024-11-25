Эта ракета способна решать стратегические задачи, отметил Храпчинский.

Такие типы ракет, как JASSM, Storm Shadow или Taurus - это те типы вооружения, которых не имеет и не может произвести Россия. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Россия мечтает создать ракету, которая работала бы на расстоянии до 1000 км и работала с тактической авиацией. Ведь мы видим, что для того, чтобы наносить удары вглубь Украины, Россия применяет стратегическую авиацию с ракетами, которые должны работать на расстояние более 2500 километров. Поэтому они и делали различные пируэты с пролетами ракет по нескольким областям", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что Россия применяет свои догоровартистные ракеты и авиацию для того, чтобы наносить удары на 1000 километров. Тогда как эти компоненты были созданы для выполнения совсем других задач.

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"И здесь мы говорим, что американцы могут передать ракеты, которые способны работать на расстояние более 360 километров - до 980. Это то оружие, которое позволит нам решать стратегические задачи. Если мы усиливаемся JASSM, то у нас уже есть три вида вооружения, способные бить на большое расстояние. Это ATACMS, Storm Shadow и JASSM. Это получается неплохой комбинированный удар, который мы можем осуществить по территории РФ. Добавить сюда еще средства радиолокации - самолеты Saab, которые Швеция пообещала и мы сможем получать оперативные данные на глубину до 600 километров вглубь РФ", - добавил Храпчинский.

Дальнобойное оружие для Украины

Накануне журналисты Reuters сообщили, что Соединенные штаты могут принять решение о передаче Украине ракет JASSM уже в следующем пакете помощи. В то же время непосредственно применить Киев их сможет только через "несколько месяцев", пока США решают технические моменты.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают применять дальнобойное западное оружие для ударов вглубь территории России. По мнению журналистов The Times, это решение повлияет на поле боя уже в ближайшие месяцы.

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