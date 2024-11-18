Дальнобойные ракеты следует использовать во время четко спланированных операций, отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Украине западные партнеры могли предоставить сотни дальнобойных ракет, среди которых есть и американское ракетное вооружение - ATACMS.

Можно сказать, что общее количество переданных ракет ATACMS и SCALP/Storm Shadow "равно количеству тех целей, которые считались на глубине РФ до 300 км", поделился мнением директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец во время эфира на канале "Эспрессо".

По его словам, всего в США сейчас может быть около 2,5 тыс. ракет ATACMS.

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Аналитик добавил, что, по сведениям Института изучения войны (ISW), вглубь 300 километров на территории России есть 250 различных военных целей важного значения, которые можно уничтожить с помощью дальнобойного вооружения:

"Следует понимать, что использование таких ракет не должно стать широким фронтом, а должны быть четко спланированные операции для получения преимуществ на определенных участках фронта".

В центре внимания разрешение от партнеров на глубокие удары по России - что сообщалось

В середине октября 2023 года западные СМИ писали, что американские власти тайно передали Украине ракеты ATACMS. Позже стало известно, что украинская сторона действительно получила такое ракетное вооружение, но не имела права бить им вглубь российской территории.

17 ноября издание Le Figaro написало, что западные партнеры разрешили украинцам бить ракетами ATACMS, SCALP и Storm Shadow по РФ.

РосСМИ писали, что решение Джо Байдена, который еще несколько месяцев будет исполнять обязанности президента США до инаугурации Дональда Трампа, о предоставлении украинцам разрешения атаковать российскую землю дальнобойным оружием является провокационным и якобы может иметь "катастрофические последствия".

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