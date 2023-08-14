Украина получит системы защиты от беспилотников на сумму 70 миллионов евро.

Норвегия предоставит Украине системы защиты от беспилотников CORTEX Typhon, которые изготовит компания Kongsberg Defence & Aerospace.

Как сообщает норвежское правительство, компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт с Международным фондом Украины (IFU), который возглавляет Великобритания, на поставку в Украину беспилотных авиационных систем.

"Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, предназначенных для противодействия широкому спектру воздушных угроз путем причинения физических убытков или выведения угрозы из строя другим способом", - говорится в сообщении.

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Стоимость контракта составляет 56 млн. фунтов стерлингов, или около 70 млн. евро.

Ранее Великобритания и Норвегия совместно передали партию микродронов, транш которых финансировали из Британского фонда военной помощи Украине на сумму $9,1 млн долларов США.

Помощь Украине от Норвегии

Вооруженные силы Королевства Норвегии планируют обучить около 3200 украинских военных в течение 2023 года.

В июне Норвегия совместно с Данией согласовали передачу Украине дополнительных артиллерийских снарядов.

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