В рамках маневров Baana-24 три истребителя приземлились и взлетели с автомобильной дороги возле села Хосио, которое находится всего в 180 км от российской границы.

Немецкие истребители Eurofighter из 71-й тактической эскадрильи Люфтваффе впервые приняли участие в военных учениях вблизи границы с Россией на территории Финляндии. Как отмечает издательство AeroTime, в рамках маневров Baana-24 три истребителя приземлились и взлетели с автомобильной дороги возле деревни Хосио, расположенной всего в 180 км от российской границы. Это первый случай участия немецких истребителей в учениях такого типа с момента вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года.

Ранее подобные маневры проводились с привлечением американских истребителей F-35, которые также совершали посадки на гражданские дороги. Участие Германии в этих учениях демонстрирует углубление сотрудничества между странами-членами НАТО в регионе, приобретающем особое стратегическое значение благодаря близости к границе с Россией.

Авиабаза Рованиеми, расположенная в 147 км от российской границы, стала ключевым узлом для военных операций НАТО в регионе. Близость базы к границе с РФ превращает ее в стратегический объект, что, вероятно, привлекло внимание российских военных. По словам эксперта по анализу открытых данных издания BILD Юлиана Рёпке, "можно предположить, что российские радиолокационные системы внимательно наблюдали за ходом этих учений".

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Что известно о членстве Финляндии в НАТО

Финляндия официально присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, что кардинально изменило баланс сил в Северной Европе. Новый статус страны создал возможность для проведения масштабных военных учений с партнерами по Альянсу. Одним из таких мероприятий являются маневры Baana-24, которые включают использование гражданских автомобильных дорог в качестве взлетно-посадочных полос.

Цель подобных учений - отработка быстрой мобилизации, а также использование инфраструктуры в условиях чрезвычайной ситуации, которая может произойти в случае эскалации конфликта между НАТО и Россией. Напряженность в отношениях между РФ и западными странами постоянно растет, а подобные учения служат демонстрацией готовности Альянса быстро реагировать на любые вызовы.

Финские военные уже имеют опыт подобных маневров: в предыдущих учениях задействованные американские истребители F-35 также приземлялись на автомобильные дороги. Такие упражнения показывают готовность стран НАТО к использованию нетрадиционной инфраструктуры для военных операций в случае потенциальной угрозы.

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