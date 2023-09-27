Не все системы зенитно-ракетных комплексов могут им противодействовать из-за баллистической траектории.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что американские баллистические ракеты ATACMS сложны для перехвата. В связи с этим они дадут мощности Вооруженным силам Украины.

В эфире YouTube- канала Фокус он отметил, что все зависит от боеприпасов. В частности, кассетные снаряды позволят уничтожить большее количество личного состава и техники. Кроме того, ATACMS предоставит возможность наносить удары по Крымскому мосту.

"С ATACMS им будет непросто", - подчеркнул Мусиенко.

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По его словам, основные преимущества такого оружия:

дополнительные огневые возможности;

ракета летит по баллистической траектории;

применение для комбинированных атак для дезориентации ПВО врага.

Мусиенко добавил, что, поскольку баллистическая траектория сложна для перехвата, не все системы зенитно-ракетных комплексов могут им противодействовать. Все зависит от комплекса мер, к которым будут прибегать российские оккупанты.

"Любая атака с украинской стороны тщательно планируется", – отметил аналитик.

ATACMS для Украины - актуальное

Как сообщал ранее УНИАН, бойцы ВСУ не собираются использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ, заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Военно-Морских силах Украины ВСУ рассказали, как помогут Силам обороны дальнобойные ракеты ATACMS, когда защитники получат их от партнеров. Как точное вооружение с большой дальностью они добавляют возможностей планирования в развитии боевых действий по прогрессу.

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