О какой именно модели идет речь - неизвестно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео с работой, вероятно, украинского наземного дрона-камикадзе.

На опубликованном в его официальном Telegram-канале видео можно увидеть, как небольшое устройство заезжает в лесопосадку, после чего там происходит мощный взрыв. Ермак подписал видео коротко: "Круто".

В сети предполагают, что на видео засняли работу украинского наземного дрона-камикадзе с противотанковыми минами ТМ-62.

Значение дронов на войне с Россией:

После начала полномасштабной войны эксперты и военные неоднократно называли дроны оружием будущего, поскольку они способны уничтожать более дорогие цели.

Напомним, в феврале начала работу "дроновая коалиция", которая должна помочь вооружить украинскую армию. В состав коалиции вошли Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, сейчас 90% беспилотников, которые Украина применяет на фронте, являются дронами украинского производства.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024-м в Украине будет изготовлен миллион FPV-дронов.

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