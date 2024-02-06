Отмечается, что есть ряд вопросов к разработке.

Военные на фронте применяют наземный дрон "Рысь". Защитники Украины назвали роботизированную платформу "прекрасным способом усиления подразделения".

Издание Defence Express пишет, что есть вопросы к улучшению проходимости и маневренности дрона с помощью гусениц или больших колес.

"При использовании системы, главными вызовами являются ландшафт и линия видимости для дрона, его использование в качестве элемента огневой поддержки, а также для прикрытия путей отхода", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что дрон использовали с боевым модулем с пулеметом ПКТ. Кроме того, к платформе можно было бы добавить подвижную камеру с дневной тепловой камерой с лучшим зумом.

Армия дронов - последние новости

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об успехах "Армии дронов" за неделю. Благодаря ударным подразделениям с 29 января по 6 февраля уничтожен 141 российский оккупант и 44 вражеских танка.

Кроме того, издание Forbes писало, что украинская группа дронов "Тень" обнаружила и подорвала очень редкую новейшую российскую систему радиоэлектронной борьбы и управления RB-109A Bylina.

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