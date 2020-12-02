Также глава МИД просит предоставить Украине план действий для членства в Альянсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просит Организацию Североатлантического договора (НАТО) проводить больше военных учений на территории Украины.

Читайте такжеБез посредников: Минобороны впервые закупило военные товары через агентство НАТО

Об этом Кулеба заявил в видеообращении из Анкары по итогам своего участия в специальной сессии по безопасности в Черном море в рамках заседания глав МИД стран-членов НАТО в режиме онлайн-связи.

В частности, глава МИД сообщил, что сегодня затронул два дополнительных вопроса: "Сказал коллегам из НАТО, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, и в частности, мы хотим больше натовских учений на территории Украины".

"Также не мог, конечно, не сказать о том, что мы будем двигаться и в дальнейшем к членству в Альянсе, и план действий для членства на этом пути должен быть нам предоставлен, так же, как и Грузии", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что разговор по вопросам Черноморской безопасности прошел очень приветливо. В частности, ряд партнеров упомянули о принципиальной поддержке членства Украины.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко