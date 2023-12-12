Сколько именно М120 Rak есть у украинских военных, доподлинно неизвестно.

В Вооруженных силах Украины впервые показали польские самоходные минометы М120 Rak. Они есть на вооружении у 44-й отдельной механизированной бригады.

Видео с польским минометом опубликовали на YouTube-канале бригады. Однако сколько именно М120 Rak есть у украинских военных, доподлинно неизвестно. Еще в апреле появлялась информация о планах усиления украинских войск тремя ротами этих машин – речь идет о 24 единицах.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что M120 Rak оснащена цифровой системой управления огнем, тепловизором и лазерным дальномером, что не ограничивает его по действиям в любое время суток.

"M120 Rak – это очень хорошая 120-мм самоходная минометная установка и в 2016-м я был только "за" получение ее для ВСУ как расширение парка при немногочисленных 2С9 Нона-СВ. Но то был 2016-й, для которого M120 Rak и вправду была бы полезной боевой машиной", – написал он.

По его словам, сам миномет является автоматическим орудием длиной 25 калибров, работающим по принципу длинной отдачи ствола, с заряжанием, происходящим в любом положении, клиновым затвором с вертикальным перемещением и гидравлической системой возврата. Привод башни электрический, но в экстренной ситуации активируется ручное управление, говорит Коваленко. Также минометная установка может вести огонь дистанционно.

"Система управления связью Fonet с радиостанцией RRC-9311AP, гибридная навигационная система. Экипаж имеет дневные и ночные приборы наблюдения, у командира есть круговая система наблюдения", – добавил он.

Эксперт также рассказал, что M120 Rak использует для стрельбы как стандартные мины OF843B и OF843A с максимальной дальностью 6 900 метров, так и более современные – OF843A/B, с дальностью выстрела до 8 км. Но "самый вкус" – это RAK-HE-1 с дальностью выстрела более 10 км.

"В общем, казалось бы, мечта, а не САМУ. И это правда. Но, повторюсь, в 2016-м году... В условиях господства в воздушном пространстве барражирующих боеприпасов "Ланцет", дронов, плотного артиллерийского и контрбатарейного огня, 7 км сейчас ни о чем. Кто-то скажет, а как же RAK-HE-1? А никак, потому что RAK-HE-1 запрещен к экспорту из Польши, за чем внимательно следит консорциум PGZ. Собственно, повторюсь, M120 Rak – это очень хорошая САМУ, но в реалиях современных боевых действий она более жирная цель, чем неуловимый охотник. И как по мне, применение ей лучше найти где-то в приграничной зоне, но никак не вблизи линии боевого столкновения", – резюмировал Александр Коваленко.

Оружие для Украины: последние новости

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер сообщил, что в течение 2024 года его страна планирует поставить в Украину около 200 тысяч снарядов. Он подчеркнул, что немецкая оборонная промышленность увеличивает производственные мощности.

Несколькими днями ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что F-16 Украина получит в "краткосрочной перспективе". Он также подчеркнул, что был сделан "заказ на будущее для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год".

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