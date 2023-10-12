Отмечается, что поставки не являются военной помощью.

Компания Boeing Co. ускорила поставку 1000 "умных" бомб в Израиль, потому что страна усилила меры борьбы с ХАМАС после теракта, унесшего сотни жизней.

Издание Bloomberg пишет, что 250-фунтовые бомбы - часть контракта 2021 года – их доставили с базы ВВС в США на транспорте ВВС Израиля. Речь идет о 1000 единиц GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB).

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства заявил, что боеприпасы, которые срочно доставили в Израиль, не являлись частью "иностранной военной продажи", а были частью "прямой коммерческой продажи", которая была оформлена ранее.

Еще один представитель оборонного ведомства уточнил, что речь идет лишь об ускорении поставок в рамках прямых коммерческих продаж между Boeing и Израилем, заключенных в мае 2021 года, которые Госдепартамент оценил в 735 миллионов долларов. В него также входят комплекты для переоборудования неуправляемых бомб в управляемые по GPS Joint Direct Attack Munitions.

Бомбы, которые израильские истребители могут запускать с расстояния более 64 км, "позволяют точно поражать террористов в Газе, сводя к минимуму потери среди мирного населения", - сказал Брэд Боуман, военный аналитик Фонда защиты демократии, занимающийся военными вопросами Ближнего Востока. По его словам, это очень важный момент, учитывая, что ХАМАС удерживает заложников.

Продажа в мае 2021 года этих бомб вызвала споры, когда администрация Байдена уведомила об этом Конгресс. По данным Исследовательской службы Конгресса, сенатор Берни Сандерс и некоторые члены Палаты представителей выступили за блокирование предлагаемой продажи в знак протеста против израильских атак в секторе Газа, но голосование по этому вопросу не состоялось.

Армия Израиля - что известно про ЦАХАЛ

В состав израильской армии входят три вида войск - сухопутные войска Израиля, ВВС Израиля и ВМС Израиля.

В настоящее время в израильской армии насчитывается 173 тысячи действующих военнослужащих, в том числе 8 тысяч командиров. Кроме того, военные призвали 300 тысяч резервистов, а для доставки резервистов, которые находятся за границей, организуются специальные рейсы.

Израильские войска уже задействовали 600 самолетов и 300 ракетных установок для нанесения ударов по сектору Газа. Сухопутные войска также используют 300 танков, имеющихся в арсенале Израиля, и еще 2 тысячи танков могут быть использованы.

При этом менее чем за сутки они сбросили на сектор Газа около 2 тысяч боеприпасов и более 1 тысячи тонн бомб на более чем 10 тысяч целей. ВВС Израиля используют истребител Kfir, а также имеют на вооружении американские F-35 Lightning II.

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