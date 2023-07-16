По словам армейских чиновников, выбор целей для ударов с воздуха и проведение рейдов теперь можно проводить с беспрецедентной скоростью.

Армия обороны Израиля начала использовать искусственный интеллект для выбора целей для ударов с воздуха и организации логистики военного времени.

Хотя военные не комментируют конкретные операции, официальные лица говорят, что теперь они используют рекомендательную систему искусственного интеллекта, которая может обрабатывать огромные объемы данных для выбора целей для воздушных ударов. Об этом пишет Bloomberg.

Для оперативного планирования атак они используют другую модель искусственного интеллекта под названием Fire Factory. Она использует данные об одобренных военными целях для расчета нагрузки боеприпасов, определения приоритетов и целей для самолетов и беспилотников, а также предлагает график нанесения ударов.

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Обе системы контролируются людьми-операторами, которые проверяют и утверждают отдельные цели и планы воздушных налетов. По словам представителя ЦАХАЛа, эта технология не подпадает под действие каких-либо международных или государственных норм.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. С таким же количеством людей мы делаем гораздо больше", - сказал полковник ЦАХАЛа.

Эта система, подчеркивали израильские чиновники, предназначена для тотальной войны.

Сторонники утверждают, что усовершенствованные алгоритмы могут превзойти человеческие возможности и помочь военным минимизировать потери, в то время как критики предупреждают о потенциально смертельных последствиях использования все более автономных систем, отмечает Bloomberg.

"Если в расчетах ИИ есть ошибка, и если ИИ необъясним, то кого мы виним в этой ошибке? Из-за ошибки можно уничтожить целую семью", - сказал Тал Мимран, преподаватель международного права в Еврейском университете в Иерусалиме и бывший юрисконсульт армии.

Подробности оперативного использования ИИ армией остаются в значительной степени засекреченными, однако заявления военных чиновников свидетельствуют о том, что ЦАХАЛ получил боевой опыт использования этих систем во время периодических вспышек в секторе Газа, где Израиль часто наносит авиаудары в ответ на ракетные обстрелы. В 2021 году ЦАХАЛ описал 11-дневный конфликт в Газе как первую в мире "войну с искусственным интеллектом", сославшись на использование ИИ для определения стартовых площадок ракет и развертывания роев дронов.

ЦАХАЛ уже давно использует ИИ, но в последние годы он расширил эти системы на различные подразделения, стремясь позиционировать себя как мирового лидера в области автономного оружия.

Некоторые из этих систем были построены израильскими оборонными подрядчиками; другие, такие как камеры пограничного контроля StarTrack, которые обучаются на тысячах часов отснятого материала для идентификации людей и объектов, были разработаны армией.

В совокупности они представляют собой обширную цифровую архитектуру, предназначенную для интерпретации огромного количества видеозаписей с беспилотников и камер видеонаблюдения, спутниковых изображений, электронных сигналов, онлайн-коммуникаций и других данных для использования в военных целях.

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Как сообщал УНИАН, ранее издание Insider рассказало о якобы проведенной в США компьютерной симуляции, во время которой беспилотник с искусственным интеллектом пытался убить своего оператора, потому что тот мешал ему достичь цели.

Задача была простой: "уничтожить системы ПВО обороны противника". При этом человек должен был согласовывать любые удары. Но во время тестирования БПЛА с искусственным интеллектом добавил свои собственные инструкции: "И убивайте любого, кто встанет на вашем пути".

Официально в ВВС США отрицают, что какое-либо подобное моделирование имело место.

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