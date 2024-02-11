Отмечается, что с начала июля 2023 года РФ изготовила более 1600 таких БПЛА.

В атаке ночью 11 февраля Россия использовала Shahed с маркировкой "К", номера которых перевалили за 1600, а также "Ы" с номерами свыше 2600, пишет Defense Express со ссылкой на источники.

"В РФ идет достаточно активное и масштабное накопление самолето-снарядов типа Shahed-136, которые враг производит самостоятельно из комплектов и закупает у Ирана", - говорится в публикации.

Аналитики напомнили, что маркировкой "К" россияне помечают дроны уже российского производства, имеющие свои особенности конструкции. А маркировка "Ы" соответствует дрону иранского производства.

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Отмечается, что с начала июля 2023 года РФ изготовила более 1600 таких БПЛА и еще 2600 единиц получила из Ирана.

"То есть в целом с условного июля 2023 года враг запустил более 3200 Shahed", - пишет Defense Express.

Атака РФ дронами 11 февраля

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 11 февраля россияне атаковали Украину дронами. Атака длилась более 5,5 часов. Приоритетом РФ стали прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.

Сообщалось, что всего РФ запустила 45 дронов, из них ВСУ сбили 40.

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