В этом случае понадобились поставки соответствующего вооружения от третьей страны. Что в свою очередь диктует свои выводы и для нашей текущей ситуации.

Аэробаллистическая ракета на МиГ-29 выглядит лучше, чем 1000-кг управляемая бомба на 65 км, но в этом процессе есть некоторые важные нюансы, пишет военный портал Defense Express.

Как пишут аналитики, усиление вооружения самолета типа МиГ-29 за счет адаптации под применение аэробаллистической ракеты выглядит удивительно привлекательным, потому что это дает интересные и невиданные до сих пор ударные возможности. Для страны, которая этот вариант смогла реализовать, аэробаллистическая ракета под МиГ-29 выглядит лучшим вариантом, чем 1000-килограммовая управляемая авиабомба с дальностью применения до 65 километров.

Но здесь понадобились поставки соответствующего вооружения от третьей страны. Что в свою очередь диктует свои выводы и для нашей текущей ситуации.

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Ресурс India Today сообщает, что ВМС Индии наконец официально приняли на вооружение аэробаллистическую ракету Rampage как элемент вооружения палубных самолетов МиГ-29К российского производства. Впервые об этом заговорили еще в сентябре 2023 года. От заявленного намерения до окончательной реализации прошло чуть больше 1 года.

Опубликовано четкое фото, которое в частности дает понимание относительно того, как индийским инженерам было необходимо изменить пилон подвески на МиГ-29К с тем, чтобы этот самолет мог нести и применять аэробаллистическую ракету Rampage.

В Индии отмечают и то, что окончательное появление на вооружении аэробаллистических ракет Rampage дает существенно лучшие ударные возможности для индийской авиации, чем те, что были продемонстрированы во время удара по Балакоте в 2019 году с использованием управляемых авиабомб SPICE 2000 израильского производства (масса - 1000 килограммов, дальность применения - до 65 километров).

В том эпизоде 12 самолетов Mirage 2000 в феврале 2019 года применили шесть бомб SPICE 2000 для уничтожения лагеря террористов возле Балакоты. При этом сам удар отличался стремительностью, на которую пакистанская ПВО не успела адекватно отреагировать.

Портал Army Recognition пишет, что для "апгрейда" своих МиГ-29К индийским инженерам не понадобились существенные переработки по авионике самолетов, оказалось достаточным модифицировать пилоны для подвески и модернизировать бортовую проводку.

Индия смогла таким кардинальным образом улучшить ударные возможности своих МиГ-29К в первую очередь за счет тесного оборонного сотрудничества с Израилем, который и поставил соответствующие аэробаллистические ракеты.

Аналитики Defense Express отмечают, что успех удара Израиля по Ирану означает, что ВСУ надо аэробаллистические ракеты, не говоря о 100 современных самолетов.

Производство ракет в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство, в частности, планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

В то же время в WSJ писали, что ракетной программе Украины не хватает финансирования и мощностей, из-за чего ее эффективность будет ограничена и Киев, вероятно, останется зависимым от Запада по некоторым видам оружия на долгие годы.

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