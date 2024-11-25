Одним из возможных решений является адаптация баллистической ракеты для пусков с самолета.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Украина уже работает над четырьмя видами собственных ракет. Никаких деталей о том, какие это именно ракеты не разглашалось, поэтому кроме известного "Нептуна" и новой баллистики, об испытаниях которой было сообщено, Украина, похоже разрабатывает еще две таинственные ракеты, пишут в Defense Express. В то же время заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр отметила, что Украина на сегодня работает над более чем одной отечественной баллистической ракетой.

"Конечно, пока рано уверенно утверждать, какие именно разработки есть в активе украинской оборонной промышленности, но в то же время вполне понятен тот факт, что нашим Силам обороны нужны в том числе и аэробаллистические ракеты, что ярко демонстрирует успех удара Израиля по Ирану", - отмечают эксперты.

Так, в Defense Express напоминают о решении Израиля адаптировать их баллистическую ракету Lora для пусков с истребителей F-16. При этом в наземном варианте эта ракета имеет дальность в 400 км, поэтому как аэробаллистическая она может уничтожать цели на значительно большем расстоянии.

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"Успех с Air Lora позволяет утверждать, что тот же ATACMS вполне можно превратить в аэробаллистическую ракету, чтобы получить значительно большую дальность. Кроме того, западные СМИ задумывались об аналогичной судьбе и для преемницы ATACMS - новой американской ракеты PrSM", - указывают эксперты.

Кроме того, они указывают также на пример Индии, где ракета "поверхность-поверхность" была модифицирована для пусков с самолета. Речь идет о МиГ-29 и ракете Rampage (аналог GMLRS для HIMARS), дальность которой благодаря интеграции на самолет выросла с 80 км до 250 м.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство, в частности, планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

В то же время в WSJ писали, что ракетной программе Украины не хватает финансирования и мощностей, из-за чего ее эффективность будет ограничена и Киев, вероятно, останется зависимым от Запада по некоторым видам оружия на долгие годы.

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