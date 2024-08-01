По словам Пескова, самолеты, доставленные в Украину, будут сбиты.

Западные истребители F-16, доставленные в Украину, будут сбиты. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

По его словам, их количество будет постепенно уменьшаться, "они будут сбиваться".

"Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не будут иметь", - сказал Песков. Видео дня

По его словам, "здесь нет волшебной таблетки, нет никакой панацеи".

"Этой панацеи не будет у Вооруженных сил "киевского режима". Они должны осознавать это. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут", - отметил спикер.

Предоставление истребителей F-16 Украине - последние новости

Военные эксперты указали на важный нюанс относительно передачи истребителей F-16 Украине. По данным аналитиков, самолеты не просто прибыли в Украину, а уже выполняют боевые задачи.

Накануне СМИ опубликовали фото истребителя F-16, снятое, вероятно, уже в Украине. По данным "Думской", самолеты будут базироваться на аэродроме в Польше, тренировки же будут проводиться над территорией Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Bloomberg в среду, 31 июля, Украина получила первую партию истребителей F-16. Точное количество переданных машин не называется, но известно, что их немного.

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