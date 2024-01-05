Нужен набор датчиков в поле, которые увидят цель, синхронизируются и направят самолет во встречном направлении.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных ВС НАТО в Европе, экс-командующий Военно-воздушных сил США в Европе и Африке Филипп Бридлав объяснил, что F-16 может хорошо противостоять российским "Кинжалам", но для этого нужно еще определенное оборудование. Об этом генерал сказал в интервью "Голоса Америки".

В частности, он ответил на вопрос, помогли бы F-16 в отражении массированных атак на Украину, на примере такой, которая была 2 января. Генерал считает, что польза была бы велика, но только сам полет на F-16 не меняет положение вещей и возможностей. Он объясняет, что F-16 похож на Patriot в том смысле, что он более эффективен при подключении к системам-когда есть датчики, которые передают соответствующую информацию системе вооружения самолета.

"F-16 изменят ситуацию, но это будет иметь гораздо больший эффект, когда их подключат к сети синхронизированного управления, которая поможет подготовиться к запуску ракеты. С гиперскоростями "Кинжалов", у вас не будет много времени их искать, думать, как их обезвредить и осуществлять пуск. Вам нужен набор датчиков в поле, которые увидят цель, синхронизируются и направят F-16 во встречном направлении. Чтобы когда F-16 окажется в радиусе поражения, он мог выстрелить в "Кинжал", - рассказал Бридлав.

Когда украинские пилоты завершат подготовку на F-16?

Напомним, украинские пилоты продолжают проходить подготовку на истребителях F-16, которая должна завершиться за несколько месяцев. По данным представителя Министерства обороны США генерала Патрика Райдера, обучение украинских боевых летчиков продолжается на авиабазе в штате Аризона. В зависимости от уровня навыков пилота подготовка может занять от пяти до восьми месяцев. В то же время еще не имеет никакой конкретики относительно того, когда F-16 появятся в Украине.

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