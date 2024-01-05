Райдер отметил, что не имеет никакой конкретики относительно того, когда F-16 появятся в Украине.

Украинские пилоты продолжают проходить подготовку на истребителях F-16. Она должна завершиться через несколько месяцев.

Такое заявление сделал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что обучение украинских боевых летчиков продолжается на авиабазе в штате Аризона.

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилота это может длиться от пяти до восьми месяцев. И поэтому, я надеюсь, где-то позже в этом году мы начнем выпуск этих пилотов", – объяснил он на брифинге.

Видео дня

В то же время Райдер отметил, что не имеет никакой конкретики относительно того, когда F-16 появятся в Украине.

Обучение пилотов на F-16: это стоит знать

Первые украинские пилоты уже прошли базовую подготовку к полетам на F-16 в Великобритании. Обучение, которое началось в августе, прошли шесть опытных летчиков.

В британском правительстве тогда подчеркнули, что еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировки в центрифуге в Британии.

В свою очередь Норвегия отправит в Данию два американских истребителя F-16 для обучения украинских пилотов. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам. Кроме того, страна отправила туда уже 10 инструкторов.

Вас также могут заинтересовать новости: