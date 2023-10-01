Коваленко уверен, что Украина будет развивать и направление ПВО, поскольку после завершения войны эти системы будут столь же необходимы, как и сейчас.

Украина активно работает над производством вооружения совместно с другими странами. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в этом направлении есть много интересных перспектив.

Как он заметил в эфире "24 канала", есть много разных видов вооружения, которое можно изготавливать совместно с партнерами – прежде всего, это боеприпасы. Также вполне реально наладить сотрудничество по производству САУ с Францией, поскольку у них уже есть Caesar, а у Украины – "Богдана".

Кроме того, у Украины есть проект БТР-4, который мог бы быть улучшен с помощью западных технологий.

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"Заявления о ПВО. Я уверен, что мы будем реализовывать проект на определенных стадиях. Потому что после войны вопрос ПВО будет так же важен, как и сейчас. Нам нужны будут они в большом количестве", – добавил Коваленко.

Украина будет производить оружие совместно с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Альянса оборонных индустрий. К нему присоединились уже 38 компаний из 19 стран мира. Таковы итоги международного форума оборонных индустрий (DFNC1), который состоялся в Киеве 29 сентября, сообщили в МИД. Это мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран, в том числе производителей танков, дронов, снарядов, артиллерии и т. д.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Африке заинтересованы в размещении производства украинского вооружения. По его словам, после войны в мире будет очень высокий спрос на оружие, изготовленное в Украине.

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