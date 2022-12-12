Опасения у американского Минобороны вызваны, в частности, передачей секретных технологий.

Военно-воздушные силы США предложили передать Украине беспилотники Reaper, однако в Пентагоне сомневаются, стоит ли это делать.

Как сообщает Politico со ссылкой на свои источники, такое предложение от ВВС СШВ поступило через пять месяцев после начала полномасштабной войны России против Украины. Однако в Пентагоне до сих пор не решили, стоит ли предоставлять эти БПЛА Украине.

Издание отмечает, что опасения в американском Минобороны вызваны передачей секретных технологий и тем, что некоторые из этих беспилотников почти наверняка собьют. Источники журналистов отмечают, что "ситуация почти тупиковая".

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По словам одного из собеседников Politico, такая позиция Пентагона разочаровала украинскую сторону. Также он добавил, что Украина обещает партнерам использовать беспилотники для нанесения ударов только по российским позициям на территории Украины, и поделиться информацией о потенциальных целях со США непосредственно перед нанесением ударов.

Кроме того, руководители компании General Atomics, которая производит эти БПЛА, несколько месяцев контактировали с украинскими официальными лицами, пытаясь достичь соглашения о передаче технологий, которое бы соответствовало правилам и требованиям американской стороны.

Отмечается, что ВВС США годами пытались списать старые версии беспилотников Reaper, чтобы найти деньги для приобретения и эксплуатации более современных технологий. В то же время американский Конгресс каждый раз отклонял такое предложение.

Беспилотники Reaper

Беспилотники Reaper является основным ударным дроном армии США. Он может развивать скорость до 482 км/ч, а максимальная высота полета составляет 15,4 км. Кроме того, продолжительность полета составляет до 27 часов.

Эти БПЛА могут использоваться с достаточно мощным арсеналом боеприпасов. В первую очередь, его можно оснастить высокоточными ракетами AGM-114 Hellfire (до 8).

Для совсем "серьезных" целей можно использовать 230-кг высокоточные бомбы, либо с лазерным наведением – GBU-12 Paveway II, либо по GPS-типу JDAM.