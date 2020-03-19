Украина поставила США запчасти для тренировочных истребителей

В 2008-2009 годах два Су-27УБ 61 и 66 Воздушных Сил ВС Украины были демилитаризованы и проданы в США.

«Укрспецэкспортер» поставил для Воздушных сил США запасные части к многоцелевому истребителю Су-27.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Читайте такжеВ Китае разбилась ракета-носительница нового типа

Согласно данным отчетов, последний экспорт состоялся в ноябре 2019 года, хоть украинские компании не первый год поставляют запасные части для Су-27 – истребителей для тренировочных боев Воздушных сил США.

Так, с 1995 года в США поступило как минимум пять Су-27. Два из них происходят из Беларуси; один был доставлен самолетом Ан-124 26 ноября 1995 г. Второй в разобранном состоянии через Украину и Великобританию поставлен в США в 2001 году.

В 2008-2009 годах два Су-27УБ «синий» 61 и «синий» 66 Воздушных Сил ВС Украины были демилитаризованы и проданы к США, где получили бортовые номера «синий» 32 и 31 и регистрационные номера N132SU, N131SU соответственно.

Кроме того, по некоторым данным, в 2012 Беларусь через Великобританию поставила Су-27УБМ-1, которой перед продажей прошел модернизацию на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах.

Как сообщал УНИАН, США испытали новейшую ядерную бомбу B61-12 без боезаряда в истребители F-15E Strike Eagle.