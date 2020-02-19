В Минобороны разъяснили ситуацию вокруг финансирования "Нептуна" и "Вильха"

В Минобороны разрабатывается государственная программа развития ракетно-реактивного вооружения.

Финансирование программы «Нептун» в 2020 году предусмотрено в полном объеме. В то же время закупка ракет «Вильха» запланирована в соответствии с программными показателями – в пределах выделенных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

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В Минобороны разрабатывается государственная программа развития ракетно-реактивного вооружения. Концепция указанной Программы в настоящее время проходит внешнее согласование, добавили в пресс-службе.

Государственный оборонный заказ также предусматривает закупку по открытой процедуре грузовиков повышенной проходимости, «поэтому речь о закупке в одной частной компании вести некорректно».

Закупку БМП в 2020 году будет осуществлено в объемах согласно коммерческих предложений по импорту, с учетом того, что на вооружении ВС стоят образцы бывшего СССР.

В 2020 году запланированы поставки более 70 беспилотных авиационных комплексов в соответствии с потребностями, определенными Генштабом.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что проект Государственного оборонного заказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины. А военный эксперт Сергей Згурец добавил, что ракетные комплексы "Нептун" и "Вильха-М" не будут профинансированы по линии госзаказа.