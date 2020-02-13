Украинская армия присоединится к миссии НАТО в Ираке – Загороднюк

Сейчас Украина занимается определением конкретных задач, объемов и людей.

Украинское войско присоединится к миссии НАТО в Ираке.

Соответствующий документ о сотрудничестве с альянсом уже подписан, сообщил в интервью ТСН министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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«Мы четко заявили, что мы будем. Вероятность этого крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно. Мы заинтересованы в своем участии в большем количестве программ с НАТО», – сказал он. Его пресс-секретарь отметила подписанный документ.

По словам Загороднюка, существует договоренность об урегулировании ситуации в Афганистане, однако большое количество ресурсов перебросят в Ирак.

«Сами страны НАТО еще не определились, когда будет восстановлена миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, конкретных объемов, конкретных людей. Как только это будет, мы, конечно, сообщим всем», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в течение 5-9 октября 2020 года в Одессе проведут совместные учения между участниками из Украины и стран НАТО по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе «Нерушимая устойчивость — 2020».