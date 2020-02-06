США прекращают выпускать популярный пистолет 1990-х

P11 стал первым пистолетом скрытого ношения калибра 9х19 мм с двухрядным магазином и одним из наиболее компактных пистолетов этого калибра.

Американская компания Kel-Tec объявила о приостановке выпуска пистолета скрытого ношения P11, разработанного в 1994 году.

Последние пистолеты этого типа были выпущены в конце 2019 года, пишет nplus1.

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После остановки производства пистолетов этого типа компания продолжит их гарантийную поддержку и выпускать запчасти к нему.

P11 стал первым пистолетом скрытого ношения калибра 9х19 мм с двухрядным магазином и одним из наиболее компактных пистолетов этого калибра.

Пистолет специально разрабатывали для самообороны и в качестве внеслужебного оружия сотрудников полиции.

Как сообщал УНИАН, американские военные провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.