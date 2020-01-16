Чехия намерена вывести в космос спутник для НАТО

В перспективе планируется запуск нескольких чешских спутников.

В ближайшие годы Чехия готовится запустить на орбиту собственный спутник, который вольется в общую систему спутникового центра НАТО SATCEN.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Отмечается, что центр SATCEN находится в структуре чешской военной разведки и ведет сбор и анализ информации как для нужд Североатлантического альянса и ВС Чехии, так и других чешских организаций.

Пресс-секретарь Службы военной разведки Альжбета Риетофова заявила, что программой, которая разрабатывается, в перспективе предусмотрен запуск нескольких чешских спутников.

Данные SATCEN используются не только оборонными подразделениями, но и службами реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, 7 января компания SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту еще 60 спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.