Литва заказала в США 200 боевых бронированных автомобилей

Подписанное минобороны Литвы соглашение на сумму 145 миллионов евро предусматривает возможное расширение контракта еще на 300 боевых автомобилей.

Министерство обороны Литвы сообщило о подписании соглашения на приобретение 200 американских внедорожных легковых боевых машин типа JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) компании Oshkosh.

Согласно данным пресс-службы литовского оборонного ведомства, сумма сделки - 145 миллионов евро. Контракт также содержит пункт о возможности расширения поставок еще на 300 автомобилей, пишет DW.

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После подписания соглашения министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил журналистам, что эта боевая техника сможет "усилить поддержку сухопутных войск и спецназа и укрепить конкретные возможности в области разведки, артиллерии и логистики", цитирует агентство новостей dpa.

Заказанную боевую технику должны поставить до 2024 года и адаптировать к потребностям литовской армии. Предполагается, что эти бронеавтомобили будут служить как оборонительным целям, так и будут назначаться для международных операций. О возможности расширения соглашения еще на 300 единиц будут решать ближе к завершению поставок заказанной партии в 200 штук, говорят в минобороны Литвы.

В последнее время Литва, которая граничит с российским анклавом, Калининградской областью, проводит масштабную кампанию по перевооружению своей армии.