"Укроборонпром" договорился о проведении модернизации ПВО Египта

Украинская сторона предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО, состоящих на вооружении Вооруженных сил Египта.

Руководство государственного концерна "Укроборонпром" достигло договоренности о проведении модернизации систем противовоздушной обороны Республики Египет силами отечественных предприятий оборонного комплекса.

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Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", произошло это во время встречи гендиректора концерна Павла Букина и вице-президента и директора по производству египетской The National Organization for Military Productio Хасана Ахмеда Абд Эльмагиида во время выставки и конференции по защите IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

"В соответствии с договоренностью, украинская сторона предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО, состоящих на вооружении Вооруженных сил Египта. Комплексная модернизация может включать полную замену устаревшей элементной базы на современные твердотельные элементы. Вместе с модернизацией зенитных ракет это позволит в разы повысить дальность обнаружения целей и их уничтожения", - сказано в сообщении.

Кроме того, во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере боеприпасов. Сейчас сторонами рассматривается проект по налаживанию совместного производства высокоточных и обычных боеприпасов для артиллерийских систем различного калибра, добавили в госконцерне.

Как сообщал УНИАН, расходы, предусмотренные на выполнение государственного оборонного заказа в части закупки вооружения и военной техники, в 2019 году могут вырасти до 25 миллиардов гривень, хотя пока планируется, что данная сумма составит около 21 миллиарда гривень, как в 2018 году.