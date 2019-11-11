Одной из бригад ВСУ волонтеры подарили машину (видео)

Военным не хватает маневренных автомобилей для быстрого движения по передовой.

Одной из бригад Вооруженных сил Украины волонтеры Киевской области, представители МАУ подарили машину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Военные говорят, что на 6-м году войны им хватает и вооружения, и боеприпасов. Все хорошо также с обеспечением одеждой и продуктами.

В то же время в армии не так много маневренных автомобилей, которыми быстро можно передвигаться на передовой.

Как сообщал УНИАН, Воздушные Силы и Сухопутные войска Украины полностью вооружили радиолокационными станциями. В войска в течение года поступила продукция КП «НПК «Искра» — мобильные трехкоординатные радиолокационные станции 35Д6 и семейства 3D-радиолокаторов 80К6, а также наземная радиолокационная станция дальнего обнаружения П-18 «Малахит», которую производит НПП «Аэротехника-МЛТ».