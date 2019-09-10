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Американский истребитель F-35 оснастят дипольными отражателями

15:10, 10 сентября 2019
Оружие
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Применение дипольных отражателей для F-35 было предметом споров / Фото tuthankamon2010 via flickr.com

Об этом сообщает TheDrive, передает Naiked Science.

Дипольные отражатели являются одним из средств радиоэлектронного подавления. Это один из видов пассивной ложной цели для противодействия радиолокационным системам наведения, обнаружения, целеуказания и управления оружием.

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Дипольный отражатель представляет собой полоску из фольги, металлизированной бумаги или металлизированного стекловолокна. Чтобы успешно отражать сигнал, такие изделия должны иметь длину около половины длины волны, излучаемой радиолокационной станцией.

Согласно новым данным, ВВС США надеются в следующем году наконец-то внедрить новую систему противодействия в состав комплекса противодействия истребителя F-35A.

Военно-воздушные силы США включили информацию о новом ARM-210 в отчет, в котором содержится информация о том, какие меры противодействия будет использовать истребитель.

«Дипольные отражатели ARM-210, предложенные для использования F-35A, в настоящее время недоступны и проходят эксплуатационные испытания», - говорится в отчете. «Ожидается, что их можно будет использовать в 2020 году».

Как пишет The Drive, применение дипольных отражателей для F-35 было предметом споров, однако теперь военные окончательно определились с системой ARM-210.

Фото: The Drive

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Теги: #США#истребитель