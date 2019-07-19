National Interest: Турция не единственная в НАТО с ракетами России

У Болгарии, Словакии и Греции тоже есть, к примеру, российские С-300, которые уже сейчас интегрированы в систему ПВО НАТО.

Администрация Дональда Трампа дала четко понять о своих намерениях исключить Турцию из программы F-35. Пресс-секретарь Белого доме Стефани Гришам объяснила 17 июля, что участие Анкары в проекте передового истребителя стала «невозможным». Потому что она приобрела системы С-400 у России.

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательных данных, которая будет использована для изучения передовых возможностей самолета. США активно работали с Турцией, чтобы обеспечить решения в области противовоздушной обороны для удовлетворения ее законных оборонных потребностей. И администрация сделала многочисленные предложения, чтобы приблизить Турцию к получению американских систем Patriot», - цитирует ее слова National Interest.

В Белом доме подчеркнули, что Анкара была давним и надежным партнером по НАТО на протяжении 65 лет. Но принятие С-400 подрывает обязательство всех союзников избавиться от российских систем. Американская сторона убеждена, что это сильно навредит оперативной совместимости турецкой армии с силами союзников.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что российские С-400 не могут стать частью совместной ракетной обороны альянса. Однако, у Турции все еще есть самолеты и радары, которые останутся в системе. Издание пишет, что американские угрозы исключить Анкару из программы F-35 не остановили процесс покупки российских ракет. Поэтому турецкая сторона начала запасаться деталями к F-16 и другому военному оборудованию, готовясь к тому, что США введут против нее санкции за покупку С-400.

Теперь, оставшись без американских истребителей пятого поколения, Турция будет искать альтернативу, которой может стать и российский самолет Су-57. Параллельно, она будет развивать собственный военный самолет и баллистические ракеты.

Если Турция купит еще и Су-57, она станет первой страной в мире, которая это сделает. Ведь Индия отказалась от участия в этом проекте. National Interest отмечает, что несмотря на беспокойство США из-за турецкой покупки С-400, ряд стран НАТО тоже имеют на вооружении российские ракеты. Правда, старшей серии.

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В частности, системы С-300 ранее приобрели и модифицировали Болгария, Греция и Словакия. Эти страны до сих пор пользуются российскими ракетами. Греция подписала соглашения с Россией в 1999 и 2004 годах о покупке ракетных систем «Тор-М1» и СА-8Б. Эти российские системы ПВО уже сейчас интегрированы в противовоздушную оборону Греции, которая тоже член НАТО. Эти же системы были развернуты и на греческом Кипре. С-300 и «Тор-М1» имеют также радарные системы, которые тоже будут представлять угрозу для действий F-35. Но США почему-то это не тревожит. Возможно это связано с тем фактом, что все это российское оружие немного устарело и не такое передовое, как С-400. И российские советники, инструкторы и техники больше не вмешиваются в их работу.