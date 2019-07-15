В НАТО дали РФ "последний шанс" сохранить ядерный договор с США

Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет "лежит на руководстве Кремля".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по распространению ракет средней и малой дальности

Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет "лежит на руководстве Кремля", сообщает Эспрессо со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несет полную ответственность за последствия", - заявил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, по его словам, в России разработана и уже развернута новая ядерная ракета средней дальности.

"Эта ракетная система маневренная и ее легко спрятать. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен находятся в пределах досягаемости", - предупредил Столтенберг.

Напомним, на прошлой неделе Россия официально приостановила действие ракетного договора с США.