Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы (фото, видео)

В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на канадский фрегат.

Сегодня утром сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт.

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, передает "Думская".

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За ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу. Корабли простоят до 8 июля.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Напомним, корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз-2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.