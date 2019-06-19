Украина может начать приобретать оружие и военную технику в США - Волкер

Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые ракеты Javelin.

Украина может начать приобретать оружие и военную технику у Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

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"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они (власти Украины) намерены это сделать", - сказал сотрудник Госдепартамента США. Он не пояснил, какие именно вооружения Киев планирует закупить у Вашингтона, пишет "Сегодня".

Но Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые ракеты Javelin. "Глядя в будущее, нам надо рассмотреть возможность поставок систем ПВО, прибрежной обороны. Все они очень важны", - отметил американский дипломат.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет 1,5 млрд долларов.