В США в атомном реакторе тестируют новейший БТР (фото)

Машину облучили в экспериментальном импульсном ядерном реакторе на ракетном полигоне White Sands Missle Range.

Агентство по ядерным вооружениям и противодействию оружию массового поражения (USANCA) провело серию испытаний колесного БТР M1135 Stryker NBCRV.

Машину облучили в экспериментальном импульсном ядерном реакторе на ракетном полигоне White Sands Missle Range. Об этом пишет naukatehnika.com.

M1135 NBCRV (Nuclear, Biological, Chemical, Reconnaissance Vehicle) - это восьмая машина в семействе колесных бронетранспортеров «Страйкер». В ходе исследований военные планировали получить данные о возможности БТР защитить экипаж от облучения.

Также эксперимент позволил проверить компьютерную модель, которая может рассчитать уровень облучения внутренних объемов БТР. По словам майора USANCA Уильяма Босли, в будущем новая методика позволит выяснить стойкость к радиации без «натурных» тестов.

Как сообщал УНИАН, армия США возьмет на вооружение гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие в 2023 году.