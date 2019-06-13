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В США в атомном реакторе тестируют новейший БТР (фото)

15:56, 13 июня 2019
Оружие
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M1135 на тестах в White Sands Missle Range / Фото: НИТ

Машину облучили в экспериментальном импульсном ядерном реакторе на ракетном полигоне White Sands Missle Range. Об этом пишет naukatehnika.com

M1135 NBCRV (Nuclear, Biological, Chemical, Reconnaissance Vehicle) - это восьмая машина в семействе колесных бронетранспортеров «Страйкер». В ходе исследований военные планировали получить данные о возможности БТР защитить экипаж от облучения.

M1135 NBCRV и его датчики загрязнения / Фото: НИТ

Также эксперимент позволил проверить компьютерную модель, которая может рассчитать уровень облучения внутренних объемов БТР. По словам майора USANCA Уильяма Босли, в будущем новая методика позволит выяснить стойкость к радиации без «натурных» тестов.

Как сообщал УНИАН, армия США возьмет на вооружение гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие в 2023 году.

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Теги: #испытания#БТР