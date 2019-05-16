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ВСУ начали масштабные учения артиллерии (фото)

16:24, 16 мая 2019
Оружие
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На Черниговщине начались тактические учения артиллерии с боевой стрельбой / фото mil.gov.ua

Вооруженные Силы Украины начали тактические учения с боевой стрельбой частей и подразделений артиллерии полигоне оперативного командования "Север" Черниговской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Военные уже в течение трех дней отрабатывают тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя.

Также будут отработаны вопросы обнаружения и уничтожения подразделений противника / фото mil.gov.ua

Отмечается, что отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки в различные способы и ведения контрбатарейной борьбы.

В пресс-службе отмечают, что также будут отработаны вопросы обнаружения и уничтожения подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил.

"Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения", - говорится в сообщении.

Военные уже в течение трех дней отрабатывают тактические и огневые задачи / фото mil.gov.ua

Напомним, недавно бойцы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ провели тренировку захват судов в открытом море.

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Теги: #ВСУ#военные ученияпогода в Чернигове