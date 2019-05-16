ВСУ начали масштабные учения артиллерии (фото)

Боевые стрельбы проводят на Черниговщине.

Вооруженные Силы Украины начали тактические учения с боевой стрельбой частей и подразделений артиллерии полигоне оперативного командования "Север" Черниговской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Военные уже в течение трех дней отрабатывают тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя.

Отмечается, что отдельными задачами определяется: преодоление водной преграды, ведение разведки в различные способы и ведения контрбатарейной борьбы.

В пресс-службе отмечают, что также будут отработаны вопросы обнаружения и уничтожения подразделений противника с применением огневых контуров, которые были удачно апробированы в прошлом году в районе проведения операции Объединенных сил.

"Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения оперативного обеспечения", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ провели тренировку захват судов в открытом море.