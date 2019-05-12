ВСУ "захватили" вражеское судно в открытом море: появилось эффектное видео с учений
15:25, 12 мая 2019Общество
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Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.
В ВСУ проводят тренировки по захвату судов в открытом море / скриншот
Абордажные группы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure).
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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.
"В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя", - говорится в сообщении.
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