ВСУ "захватили" вражеское судно в открытом море: появилось эффектное видео с учений

Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

Абордажные группы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure).

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя", - говорится в сообщении.