Business Insider: Турция в дополнение к С-400 может купить у России истребители

Анкара угрожает Вашингтону закупить российские самолеты, если ей не будут поставлять F-35.

Если США исключат Турцию из международной группы, которая строит истребитель пятого поколения F-35, турецкая сторона собирается купить российские технологии и в этой сфере. Об этом говорят турецкие чиновники системы обороны.

«Мы не можем себе позволить оставить F-35 без замещения», - сказал Business Insider неназванный турецкий военный офицер. Он отказался говорить о возможном выборе для такого замещения, объяснив, что это требует «технологического, экономического и политического обсуждения».

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Но чиновник по вопросам военных закупок в Анкаре сказал изданию, что «геостратегические оценки» делают оружие России естественным первым кандидатом на замену.

«Российские технологии истребителей будут первым лучшим выбором, если наши американские союзники будут вести себя так, как не подобает союзникам, и поставят под сомнение членство Турции в программе разработки Единого ударного истребителя», - сказал неназванный чиновник.

Вашингтон пригрозил Анкаре исключить ее из программы, если она все же примет на вооружение системы С-400, купленные в России. Депутаты от Республиканской и Демократической партии из Комитета Сената по вопросам вооруженных сил и Комитета по международным отношениям отметили в совместном заявлении, что «ни одного F-35 не будет на турецкой территории», а участие Турции в программе будет заблокировано, если С-400 будут все же приняты на вооружение. Турецких производителей также исключат из сети производства запчастей и проведения ремонта американских самолетов.

В начале месяца Пентагон анонсировал заморозку поставок и работы с Турцией в сфере программы F-35 через российские ракеты. Анкара настаивает, что поставка первых С-400 состоится в июле.

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«Есть F-35, но есть и другие самолеты, произведенные в России. Если мы не будем способны купить F-35, Турция купить похожие самолеты у других стран. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы сами не начнем производство истребителей пятого поколения», - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Такой шаг сделает Турцию единственной страной НАТО, которая одновременно использует С-400 и российские истребители.

«Это не полезный спор для альянса. Мы видим сегодня, что Турция продвигается все больше на российскую военную орбиту. И мы не хотим этого», - прокомментировал военных атташе ЕС в Анкаре.