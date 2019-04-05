В Черном море стартуют масштабные учения НАТО

В ходе учений военные будут выполнять боевые задания в Черном море.

В Черном море стартуют масштабные многонациональные учения Украины и стран НАТО "Морской щит 19".

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Об этом в Twitter сообщает пресс-служба миссии Украины в НАТО. Отмечается, что учения будут проходить с 5 по 13 апреля.

В учениях "Морской щит" в 2019 году примут участие 14 румынских военных кораблей, шесть кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции при участии 2200 военных.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Вашингтоне страны Альянса согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе. Альянс продолжит оказывать помощь Украине и Грузии в подготовке военно-морских сил и сил береговой охраны.

"Мы согласовали пакет мер, направленных на улучшение нашей осведомленности с ситуацией и усиление нашей поддержки одновременно Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты, учения и обмен информацией. Это будет укреплять наше, уже тесное, сотрудничество", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.