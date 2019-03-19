Эксперты сравнили флоты России и Европы (инфографика)

На двух изображениях объединили современные надводные корабли и подводные лодки Европы.

Специалисты организации Naval Analyses показали инфографику, изображающую состав Военно-морских сил Южной и Северной Европы.

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Как пишет Naked-science, представлены как надводные корабли, так и подводные лодки. Определить принадлежность корабля к тому или иному классу можно по справочнику, указанному в левом нижнем и правом верхнем углу.

Графики демонстрируют не совсем полный состав кораблей европейских флотов. Например, на нем нет авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», поскольку сейчас он находится на ремонте.

А британский флот «недосчитался» новейшего авианосца HMS Prince of Wales — его уже построили, но пока не включили в состав ВМФ.

Также один крупный авианосец находится в распоряжении Франции. Это «Шарль де Голль», который недавно отправили в Средиземное море.