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Эксперты сравнили флоты России и Европы (инфографика)

12:38, 19 марта 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

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Как пишет Naked-science, представлены как надводные корабли, так и подводные лодки. Определить принадлежность корабля к тому или иному классу можно по справочнику, указанному в левом нижнем и правом верхнем углу.

Графики демонстрируют не совсем полный состав кораблей европейских флотов. Например, на нем нет авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», поскольку сейчас он находится на ремонте.

А британский флот «недосчитался» новейшего авианосца HMS Prince of Wales — его уже построили, но пока не включили в состав ВМФ.

фото navalanalyses

Также один крупный авианосец находится в распоряжении Франции. Это «Шарль де Голль», который недавно отправили в Средиземное море.

фото navalanalyses

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Теги: #Россия#флот#черноморский флот#Тихоокеанский флот США